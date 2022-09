Juma faz pacto com Muda para tirar a vida de Tenório em vingança de "Pantanal": saiba como

Os próximos capítulos de "Pantanal" mostram Juma (Alanis Guillen) transtornada ao constatar que Solano (Rafa Sieg) é mesmo um matador de aluguel contratado por Tenório (Murilo Benício). A menina-onça dá um fim no criminoso e acaba fazendo um pacto com Muda (Bella Campos) para tirar a vida do grileiro. Entenda como isso acontece!