Zé Leôncio se irrita ainda mais com proibição de Filó em "Pantanal": sopra morte no ouvido dele

"Pantanal" entra em ritmo de reta final com o agravamento dos sintomas de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). Irredutível, o rei do gado não vai querer ir ao médico e se irrita com uma proibição de Filó (Dira Paes), que pede que fique em casa, até mesmo pela ameaça de Solano (Rafa Sieg) que se revela real mais para a frente. A situação só fica mais tensa na fazenda.