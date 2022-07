Filó emociona ao acolher Muda em momento delicado de "Pantanal": sofre por Tibério

Os próximos capítulos de "Pantanal" vão surpreender pelo carinho de Filó (Dira Paes) com Muda (Bella Campos). Depois de subir ao altar com Tibério (Guito), a mocinha hesita em ter a primeira vez na noite de núpcias e fica apreensiva com uma certa falta de compreensão do marido, mas se sente acolhida pela "segunda dona" da fazenda. Entenda!