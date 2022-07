Velho do Rio prevê morte de Zé Leôncio em "Pantanal": afirma que vai reencontrá-lo

O Velho do Rio (Osmar Prado) vai deixar todo mundo arrepiado do outro lado da telinha ao prever a morte de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) em "Pantanal". O ser místico faz uma visita à fazenda do herdeiro e constata que "tá chegando a hora" do reencontro tão esperado com o herdeiro já nos próximos capítulos. Confira o que vai rolar no remake!