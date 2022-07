Zé Leôncio fica arrepiado ao notar presença do pai: Velho do Rio toca berrante em "Pantanal"

A conexão entre Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e o Velho do Rio (Osmar Prado) vai falar mais forte no remake de "Pantanal". O fazendeiro já deu provas de que está conectado com o ser místico ao sofrer durante a queimada, mas nos próximos capítulos não vai mais ter dúvidas da presença do Velho Joventino (Irandhir Santos) nos arredores.