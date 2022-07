Relembre o que acontece com a Zoraide no final de "O Clone": personagem vive o inesperado

Mas o destino faz com que Zoraide tenha uma surpresa nos últimos capítulos da novela. É só no final da trama de Gloria Perez que o famoso tio Ali se vê em busca de uma nova esposa para ser sua companheira - e que não esteja apenas em busca de bens materiais. Após ponderar com cuidado e contar com ajuda de Khadija (Carla Diaz), Ali pede a mão de Zoraide em casamento.