Por que Dona Mocinha some de "O Clone": atriz teve problema de saúde na vida real

No ano seguinte, Ruth de Souza morreu, aos 98 anos, diagnosticada com pneumonia. Ela foi a primeira atriz negra a se apresentar no Theatro Municipal do Rio e construiu uma carreira de sucesso nos palcos, na telinha e no cinema, ganhando diversos prêmios. Em 1954, quando tinha apenas 23 anos, também foi a primeira brasileira indicada como Melhor Atriz no Festival de Veneza pela atuação em "Sinhá Moça" (1953).