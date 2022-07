Como está o ator que viveu namorado de Sthefany Brito em "O Clone": não atua mais

O ex-ator também é fundador do Créateurs Design Awards, prêmio destinado a trabalhos de arquitetura e design de interiores, que foi criado em 2019, em Nova York. Yuri é casado com uma norte-americana chamada Meredith Laing, com quem tem duas filhas, Juliana e Chloé, optando por levar uma vida mais discreta e longe dos holofotes.