Maruan quase se revela para Labibe em "Mar do Sertão": Zahym estraga o momento

Maruan (Pedro Lamin) não vai mais conseguir fugir do que sente por Labibe (Theresa Fonseca) em "Mar do Sertão". Nos próximos capítulos, o príncipe quase se revela, mas uma pedra entra em seu caminho, comprometendo o fim do segredo, que também é incentivado por Candoca (Isadora Cruz). Confira detalhes!