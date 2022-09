Mesmo após golpe contra Candoca, Zé Paulino decide ajudar fofoqueira em "Mar do Sertão"

Os próximos capítulos de "Mar do Sertão" acabam sendo marcados pelo caos em Canta Pedra, depois que Cira (Suzy Lopes) usa o seu blog para difamar Candoca (Isadora Cruz), afirmando que a mocinha se separou de Tertulinho (Renato Góes) para ficar com Maruan (Pedro Lamin). Mesmo com a mentira, Zé (Sergio Guizé) se oferece para patrociná-la.