Timbó em "Mar do Sertão", Enrique Diaz não é brasileiro e pouca gente sabe disso: entenda

Em entrevista para o Splash Vê TV, do UOL, o artista explicou melhor. "Nasci no Peru porque meu pai trabalhava em uma instituição internacional e era obrigado a mudar a cada três anos. Eu tenho irmãos que nasceram na Costa Rica, México, no Peru. Eu sou o último, sou o sexto filho. Vim ao Brasil com menos de 2 anos", revelou.