Mãe biológica de Max não morreu em "Triunfo do Amor": o que aconteceu com ela

Para assistir "Triunfo do Amor" de forma 100% gratuita e segura, sem a necessidade de cadastro, basta acessar o ViX através do site, ou então por meio do aplicativo para celular — disponível para Android e IOS — e também em dispositivos de TV conectada, como Google ChromeCast, Amazon TV, Apple TV e Roku Express. O ViX disponibilizou do capítulo 27 até o 39 da novela de sucesso e, semalmente, vão ser adicionados novos episódios no catálogo do streaming.