"Triunfo do Amor": Max ignora revolta de Vitória e pede Maria Desamparada em casamento

"Triunfo do Amor", lançamento gratuito do ViX, é uma novela de alcance internacional que não caiu no esquecimento, mesmo 12 anos após a estreia. Com a chegada de novos episódios no serviço de streaming, a história de amor de Maria Desamparada (Maite Perroni) e Max (William Levy) sofre uma reviravolta, com direito a pedido de casamento. Confira detalhes!