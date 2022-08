Serenata de Mariano mexe com Teresa, mas vilã não abandona Arturo: novela sofre reviravolta

"Teresa" chegou ao catálogo do ViX dando o que falar e os próximos capítulos que chegam gratuitamente ao streaming prometem fortes emoções para os fãs de Teresa (Angelique Boyer) e Mariano (Aáron Diaz), que faz uma serenata para a amada, mexendo com seus sentimentos — ainda que resolva continuar com Arturo (Sebastián Rulli). Confira detalhes!