Levi será devorado por piranhas após sequestrar Muda em "Pantanal": Juma vai salvá-la

Minutos depois, Levi retorna ao barco para tentar fugir. No entanto, neste meio tempo, ele esbarra com Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater). O vilão tenta trocar farpas com os dois, que pedem que ele se renda, mas durante a discussão o barco do ex-funcionário de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) capota em um lago cheio de piranhas.