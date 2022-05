Karine Teles quase largou carreira de atriz e só fez sucesso depois dos 30: duvidou de talento

Karine saiu de casa aos 17 anos para estudar artes cênicas. Na época, participou de diversas peças de teatro, mas nem sempre sobrava dinheiro para pagar as contas. Por isso, ela fazia bicos para complementar a renda. "Dei aulas de inglês, trabalhei com produção, trabalhei de intérprete, trabalhei de door em casa noturna, fiz de um pouco de tudo gente", contou em entrevista ao "Cartas Para Uma Jovem Atriz" no Youtube.