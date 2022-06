José Loreto entrega mudança de visual de Jove em "Pantanal": surgiu vestido de peão

Na trama de "Pantanal", tudo indica que Jove (Jesuíta Barbosa) dará o seu melhor para se tornar um peão de respeito. Após se mudar para a fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), o filho de Madeleine (Karine Teles) investirá no trabalho braçal e trocará as roupas da cidade por um figurino mais rural. Spoilers do novo visual já foram compartilhados pelo elenco, confira abaixo!