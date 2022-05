Nova personagem chegará ao Pantanal para abalar a vida de Zé Lucas: quem será Érica

A chegada de uma nova mulher à trama de "Pantanal" promete abalar as estruturas de José Lucas (Irandhir Santos). Isso porque depois de se interessar por Juma (Alanis Guillen) e ter um romance com Irma (Camila Morgado), o peão ainda precisará lidar com o seu coração batendo mais forte por Érica (Marcela Fetter). Saiba mais sobre a personagem abaixo!