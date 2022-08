Beijão de Juma e Jove em "Pantanal" deixou a web sem ar: remake reproduziu a cena original

O primeiro beijo de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) em "Pantanal" deu o que falar! No capítulo de 5 de maio, o casal trocou carícias intensas no rio — tudo enquanto estavam nus — e protagonizou um beijão quente. O momento do remake reproduziu exatamente a cena que foi ar no folhetim original, em 1990. Confira abaixo!