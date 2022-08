Globo mudou vingança de Nayara em "Pantanal": ela forjou gravidez na 1ª versão

Completamente obcecada por Jove (Jesuíta Barbosa) na versão atual de "Pantanal", Nayara (Victoria Rossetti) não conseguiu aceitar bem o "término" do relacionamento com o fotógrafo e continou mantendo nas redes sociais a ilusão de que eles estavam juntos, até que se revoltará completamente e provocará o cancelamento do protagonista na internet.