Zefa entrará em "Pantanal" para agitar história e atriz revela detalhes: "Fiz ela mais faceira"

Muito correta e com valores cristãos, a dinâmica familiar do grileiro, 'Bruaca' e Guta (Julia Dalavia) deixará a mocinha de cabelo em pé. "Ela é cristã, ela acredita no Céu e no Inferno, Deus e diabo, acho que foi uma forma de ela ter algum direcionamento na vida dela", explica a atriz, relembrando as origens da personagem, que perdeu seus pais muito cedo e acabou se criando sozinha nos ensinamentos da religião.