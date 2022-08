Além de Zé Paulino, Candoca também perderá a mãe: Dodôca morrerá carregando segredo

Na trama de "Mar do Sertão", Candoca (Isadora Cruz) passará por uma barra e tanto. Após saber da morte de Zé Paulino (Sergio Guizé) — que, na verdade, está vivo —, a professora de Canta Pedra sofrerá ainda mais com a perda de outro membro da família: sua mãe, Dodôca (Cyria Coentro). A costureira escondeu o grave estado de saúde por meses, e ainda morrerá levando para o túmulo a verdade sobre o paradeiro do noivo da filha. Saiba mais abaixo!