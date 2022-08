Candoca se desespera com "morte" de Zé, mas logo cai nas graças de Tertulinho

Na trama de "Mar do Sertão", Candoca (Isadora Cruz) passará por momentos de muita tristeza. A professora de Canta Pedra sofrerá ao saber que seu noivo, Zé Paulino (Sergio Guizé), foi dado como morto após um grave acidente. Ainda sem saber que está grávida do vaqueiro, a mocinha ficará desesperada com a partida do amado. Saiba mais abaixo!