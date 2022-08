Após passagem de 10 anos, Candoca descobre que Zé Paulino não morreu: como será

Os próximos capítulos da novela das 18h mostram que Tertulinho é um dos poucos que sabe que Zé Paulino está vivo. Apaixonado por Candoca, o playboy toma uma atitude inesperada: com a ajuda de Vespertino (Thardelly Lima), falsifica os documentos da morte do ex-vaqueiro e investe na relação com a professora, até se dispondo a cuidar do bebê do rival.