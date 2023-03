Longe das novelas há 4 anos, Thiago Lacerda fala sobre parceria com atores: "Privilégio"

Thiago Lacerda volta às telinhas da Globo para viver o vilão Gaspar em "Amor Perfeito", nova novela das 18h, que substitui "Mar do Sertão". O último trabalho do ator tinha sido em "Orgulho e Paixão" (2018) e, durante coletiva da qual o Zappeando participou, o protagonista assumiu estar muito feliz com o novo desafio, exaltando os colegas.