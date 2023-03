Isabel Fillardis volta às novelas da Globo e comemora "Amor Perfeito": "12 anos fora!"

Longe das novelas da Globo desde "Fina Estampa" (2011-12), Isabel Fillardis comemorou volta à TV após receber convite para o papel de Aparecida em "Amor Perfeito", nova novela das 18h, que substitui "Mar do Sertão". A atriz está bem empolgada com o novo momento e deu detalhes do que podemos esperar. Confira!