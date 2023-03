Vilã de "Amor Perfeito", Mariana Ximenes nem tenta defender Gilda e suas maldades: "Absurda"

Mariana Ximenes foi escolhida para dar vida para a grande vilã de "Amor Perfeito", Gilda, que, nas palavras dela, é "absurda" e promete chocar o público com as maldades, muitas delas feitas em parceria com Gaspar, personagem de Thiago Lacerda. Durante coletiva de imprensa, da qual o Zappeando participou, a atriz comentou sobre o papel. Confira!