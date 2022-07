Após tapa em Chris Rock, Will Smith é banido do Oscar por 10 anos: entenda

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta sexta-feira (8) que Will Smith não poderá comparecer ao Oscar, ou a qualquer evento organizado pela instuição, por 10 anos. A decisão ocorre após a confusão envolvendo o ator e Chris Rock no palco da 94ª cerimônia da premiação, ocorrida em 27 de março — quando Smith deu um tapa no rosto do comediante.