Will Smith abre mão de inscrição na Academia: filmes do ator em produção são pausados

De acordo com o site Hollywood Reporter, a Netflix pausou a produção "Fast and Loose" (ainda sem nome oficial em português), que seria estrelada por Smith, e deixou o projeto em segundo plano. O veículo ainda afirmou que "Bad Boys 4" segue o mesmo caminho: o ator teria recebido o roteiro do longa dias antes do Oscar, mas a Sony recentemente anunciou uma pausa no desenvolvimento.