"Uma Garota de Muita Sorte" é filme chocante da Netflix baseado em história real

O novo filme da Netflix traz à tona uma história que, para muitos, seria impensável: "Uma Garota de Muita Sorte" apresenta Ani, uma jornalista em ascensão com uma vida, aparentemente, perfeita.

Rumo ao emprego dos sonhos e com o casamento marcado com o cara perfeito, a personagem acaba sendo colocada de cara com um passado dolorido e assombroso - e tudo inspirado em uma história real.

Qual a história real de "Uma Garota de Muita Sorte"?

No novo longa da Netflix, Ani é interpretada de forma brilhante por Mila Kunis, sendo uma jornalista no ponto mais alto de sua vida. Com tudo indo bem, conseguindo o emprego dos sonhos e o casamento com um grande homem, ela parece não desejar mais nada.

Porém, o que era para ser apenas um encontro de amigos, acaba fazendo com que a personagem reencontre seu passado dramático e dê início a uma reconstrução perturbadora do que ela tanto lutou para esquecer.

Quando jovem, Ani foi estuprada por três colegas durante uma festa. Ao contar para uma dupla de amigos sobre o ocorrido, descobre que eles passaram pelo mesmo, mas, em busca de vingança, protagonizam um tiroteio na escola.

Toda a tragédia marca completamente a vida da protagonista, que se molda com base em seus traumas, deixando com que suas marcas reflitam em seu comportamento.

Inspirado no livro de Jessica Knoll, a autora demorou anos para confessar que a história havia sido baseada em suas próprias vivências, apesar de conter muitas partes fictícias.

“Sempre me senti um pouco indigna do rótulo de ‘corajosa’, já que só consegui me abrir com uma obra de ficção. Eu ansiava desesperadamente pela liberdade de colocar minha história no papel, e a validação de reconhecer o que tinha acontecido comigo como estupro. Eu realmente precisava disso”, revelou na Lenny Letter, uma newsletter feminista criada por Lena Dunham.

"Por outro lado, eu fiquei com medo de as pessoas lerem e chegarem à mesma conclusão que chegaram quando eu estava no ensino médio: que nenhuma violência ocorreu, e que eu, de alguma forma, incentivei o abuso", completou Jessica Knoll, expondo seu medo por conta do machismo.