Revelações inéditas feitas por Jeffrey Dahmer na minissérie "Conversando com um Serial Killer"

"Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee" traz fatos reais sobre os crimes cometidos por Jeffrey Dahmer, um dos maiores criminosos dos EUA, que fez 17 vítimas entre 1978 e 1991. Com depoimento inédito do próprio serial killer, nunca antes divulgado, além de vídeos e registros exclusivos, a minissérie surpreendeu com 7 revelações.