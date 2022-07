"Sonhos Roubados" foi o maior sucesso de atriz no cinema e coleciona prêmios: assista de graça

A história conquistou espectadores em diversas partes do mundo: tanto que o filme recebeu muitos prêmios na época do lançamento. A produção levou o prêmio do júri popular do Festival do Rio em 2009. Além disso, Nanda Costa ganhou três prêmios de Melhor Atriz por sua interpretação no longa-metragem: no Miami Brazilian Film Festival, em 2010, Paris Brazilian Film Festival, no mesmo ano, e também no Festival do Rio.