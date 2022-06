O que assistir se amou "Combinação Perfeita": 10 filmes online para ver no ViX sem pagar nada

A minissérie brasileira traz 4 episódios com histórias que se passam no Rio Grande do Sul nos anos 1980. Entre os dramas do enredo da produção de 2015, dirigidos por Liliana Sulzbach, está um ex-casal que se reencontra, uma jovem estudante que se apaixona por um homem mais velho e até mesmo o relacionamento conturbado entre pai e filha. A vida de cada um dos personagens acaba se cruzando após um acidente aéreo em Porto Alegre.