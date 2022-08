14 filmes de graça no ViX com tanta ação que você não vai parar sentado: só para os fortes

Os especialistas do filme eletrizante são Danny (Jason Statham) e Hunter (Robert de Niro) e a história, baseada em fatos reais, se passa nos anos 1980. A missão do grupo é acabar com três agentes das forças especiais britânicas SAS de forma que as mortes pareçam acidentais. No entanto, Spike (Clive Owen), ex-membro do grupo, pode atrapalhar os planos da dupla.