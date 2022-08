Priscilla Presley, ex-mulher de Elvis, não consegue assistir certas cenas da cinebiografia

"Elvis", cinebiografia do cantor Elvis Presley, se tornou um dos grandes filmes de 2022. A família do Rei do Rock esteve envolvida com a produção do longa desde o início da gravação — incluindo sua ex-esposa, Priscilla Presley, que revelou ter um pouco de dificuldade para assistir a obra, já que algumas cenas foram bem emocionantes. Saiba mais abaixo!