Como Ana de Armas se transformou em Marilyn Monroe para filme: chegou a sofrer críticas

"Foi o trabalho mais intenso que já fiz como atriz", revelou a atriz de 34 anos. "Levei um ano para me preparar para isso — pesquisa e sotaque e tudo o que você pode imaginar. Lendo material, conversando com Andrew Dominik por meses e me preparando para começar. Foram três meses de filmagem sem parar — tipo, uma agenda maluca", completou.