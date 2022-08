Alvo de diversas polêmicas, Ezra Miller pode ser cortado do filme "The Flash"?

David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, enfrenta a sua primeira crise de filmes no estúdio. O desejo de fazer o Universo DC crescer — ao ponto de igualá-lo à escala do Universo Cinematográfico da Marvel — fez com que a empresa investisse pesado em "The Flash". O longa, que tem data de estreia marcada para 23 de junho de 2023 nos cinemas, teve um investimento de US$ 200 milhões, conta com Michael Keaton e Ben Affleck no elenco, e é dirigido por Andy Muschietti (de "It - A Coisa").