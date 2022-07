Por que Julia Roberts ficou 20 anos sem fazer comédias românticas: atriz explicou motivo

"Às vezes as pessoas interpretam mal o tempo que eu não fiz comédias românticas, como se eu não quisesse fazê-las. Se eu tivesse lido algo que achasse que era no nível de escrita de 'Um Lugar Chamado Nothing Hill' ou 'O Casamento do Meu Melhor Amigo', eu faria. Mas eles não existiam até este filme que eu acabei de fazer, que Ol Parker escreveu e dirigiu", disse a atriz, referindo-se ao longa "Ticket to Paradise".