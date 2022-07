Sandra Bullock se arrepende de ter gravado "Miss Simpatia 2" e explica o motivo

O primeiro "Miss Simpatia" se tornou um blockbuster e arrecadou mais de US$ 12 milhões nas bilheterias globais — além de ter rendido uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz à protagonista. A sequência, no entanto, não agradou os fãs, e nem a crítica. No Rotten Tomatoes, site que reúne avaliações de diversos especialistas, o segundo longa-metragem tem apenas 16% de aprovação dos críticos.