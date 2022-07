"Medida Provisória" é a estreia de Lázaro Ramos como diretor: "Paixão pelo projeto foi grande"

Um dos maiores artistas do País, Lázaro Ramos tem motivos para comemorar: ele estreia como diretor com o filme "Medida Provisória". Com Taís Araujo, Alfred Enoch, Seu Jorge e Adriana Esteves no elenco, o longa-metragem conta a história de um Brasil distópico sob um governo autoritário, no qual os negros são expulsos do país e enviados para a viver na África — como forma de reparar os tempos de escravidão.