6 motivos para assistir "Medida Provisória" no cinema: filme demorou 2 anos para estrear

"Medida Provisória", o primeiro longa-metragem de ficção de Lázaro Ramos, já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Desde que teve a sua filmagem concluída, há mais de dois anos, a produção passou por dezenas de festivais internacionais, acumulando críticas positivas e inúmeros prêmios. O atraso na estreia nacional do filme ocorreu por conta de impasses com a Agência Nacional do Cinema (ANCINE) — que apenas liberou a circulação comercial do projeto em 2022.