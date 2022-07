"Medida Provisória" mostra que futuro distópico não está tão distante: "Somos resistência"

Para Lázaro Ramos, o filme é um alerta sobre coisas que a gente não quer que aconteça. "É um texto que veio do teatro pensando num futuro impossível de acontecer. Infelizmente de lá pra cá muito se assemelha a pontos da história contemporânea. E aí a ficção, mais uma vez, se confunde com a realidade", contou o diretor em um bate-papo com a imprensa do qual o Zappeando participou.