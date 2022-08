Final explicado de "Como Seria Se...?": qual das duas realidades Natalie escolhe?

Mas, afinal, qual realidade a protagonista escolhe? A resposta é: as duas! Na última cena de "Como Seria Se...?", as duas versões de Natalie são mostradas em uma tela dividida ao meio: uma com ela ao lado de Gabe, e a outra ao lado de Jake. Ou seja, o longa passa a mensagem de que a vida é bem mais complexa do que apenas traçar planos — mas deixa claro que tudo sempre se resolve no final.