10 filmes de terror para quem gostou de "Telefone Preto": todos online e de graça

O suspense de 2008 mostra como ficou a psiquiatra Jane (Carice van Hourten) depois de perder o filho e o marido. A médica é chamada para trabalhar no caso de Dorothy Mills (Jenn Murray), uma jovem que está sendo acusada de estrangular um bebê. Após diagnosticar a paciente com transtorno de múltiplas personalidades, Jane, ouve Dorothy falar com a voz do filho morto.