4 filmes de Jordan Peele para quem gostou de "Não! Não Olhe!": todos nos streamings

Bastante conhecido na indústria cinematográfica e em Hollywood, Jordan Peele ganhou ainda mais destaque com a estreia de "Não! Não Olhe!" (ou "Nope", no título original) — considerado pela crítica como um dos melhores longas de 2022. O filme conta com uma trama cheia de reviravoltas e acontecimentos de deixar o queixo do espectador caído.