Final explicado de "Não! Não Olhe!": qual a mensagem por trás do filme?

Alguns exemplos no longa que mostram a espetacularização são a vontade de OJ e Emerald em registrar o alien; a ambição de Jupe de usar a criatura como uma atração de seu parque; o fato de Angel ser viciado em programas com a temática alienígena; e até chegada de um repórter do TMZ no momento em que OJ e Emerald estão planejando o flagra do alien no rancho, entre muitos outros.