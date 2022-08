Netflix revela cena deletada de "Continência ao Amor": mostra Cassie e Luke se aproximando

"Continência ao Amor" teve um sucesso estrondoso e se tornou um dos filmes mais assistidos da Netflix em todo o mundo. O longa-metragem acompanha a história da aspirante à cantora Cassie (Sofia Carson) e do problemático militar Luke (Nicholas Galitzine), que apesar das diferenças decidem se casar para obter benefícios do exército. A farsa acaba dando certo, mas uma tragédia faz com que os dois confundam realidade e ficção.