Chris Hemsworth mostra antes e depois de sua filha no set de "Thor": ela cresceu nos bastidores

Chris Hemsworth proporcionou uma experiência e tanto para os seus três filhos. India, de 10 anos, e os gêmeos Sasha e Tristan, de 8 — todos frutos do casamento do ator com a modelo e atriz espanhola Elsa Pataky —, cresceram nos sets de gravação de Thor, personagem interpretado por seu pai desde 2011. O trio, inclusive, faz uma participação bastante especial em "Thor: Amor e Trovão".