Filhos de Chris Hemsworth participam de "Thor: Amor e Trovão": fazem versão jovem do pai

Tudo indica que a Marvel já está preparando a sua nova geração de Vingadores! Prestes a estrear o filme "Thor: Amor e Trovão", o quarto longa da franquia do super-herói, Chris Hemsworth revelou que os seus três filhos aparecem em uma cena da produção — junto com os filhos de Christian Bale, Natalie Portman e do diretor Taika Waititi. Saiba mais abaixo!