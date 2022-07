Diretor de "Elvis" explica por que não quis Harry Styles no papel principal da cinebiografia

Um dos filmes mais esperados de 2022, "Elvis" acompanha a carreira de Elvis Presley no mundo da música. No longa, quem dá vida ao protagonista é Austin Butler — que recebeu diversos elogios da crítica especializada por sua atuação. Mas você já imaginou um outro famoso no papel principal? Pois acredite: Harry Styles foi um dos artistas cotados para viver o Rei do Rock no cinema, e só não conseguiu o trabalho por um motivo curioso. Saiba qual abaixo!